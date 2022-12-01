Украинский пленный: командование ВСУ наказывает бойцов рытьём окопов

Украинское командование наказывает мобилизованных бойцов отправкой рыть окопы на опасных участках фронта, заявил пленный боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Лазаренко.

По его словам, его находившееся в тылу подразделение было отправлено на фронт в район трассы Сватово — Кременная после нескольких инцидентов.

Он отметил, что личный состав был отправлен на передовую к 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде украинских войск.

Задачей Лазаренко и его сослуживцев было копать окопы и блиндажи.

Мы ходим, копаем им блиндажи. Привозят нас на трое суток, потом забирают. Везут на «Урале» с брёвнами и со всем, человек по 20— 30», — цитирует РИА Новости Лазаренко.

Ранее украинский военнослужащий Сергей Ульянов, попавший в плен на линии фронта Сватово — Кременная, рассказал, что по прибытии на передовую 47 человек в его батальоне отказались участвовать в боевых действиях из-за обстрелов.