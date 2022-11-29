Редактор TAC Дреер: позиция Украины по «возвращению Крыма» нереалистична

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Устремление украинского президента Владимира Зеленского взять Крым под свой контроль является нереалистичным сценарием и может стать рецептом «вечной войны», считает старший редактор The American Conservative Род Дреер.
Редактор TAC Дреер: позиция Украины по «возвращению Крыма» нереалистична
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency

«Мой друг считает, что конфликт не должен заканчиваться, пока Россия не будет полностью отброшена к довоенным границам, а Украина не вернёт себе Крым. Я ответил ему, что это совершенно нереально, что это рецепт вечной войны», — пишет он в статье под заголовком «Реализм и война на Украине».

Ранее в Кремле напомнили, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Как писало американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, администрация Зеленского разрабатывает план, нацеленный на «захват Крыма».

Вместе с этим, как сообщил The Wall Street Journal, советник президента США Джейк Салливан в ходе последней встречи с Зеленским предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

В МИД России отмечали, что линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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