WSJ: США посоветовали Киеву думать о «реалистичных» позициях на переговорах с Москвой
- РИА Новости
По данным источников, американские чиновники предложили Киеву показать открытость к идее переговоров.
«Два европейских дипломата, ознакомленных с дискуссиями, заявили, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах, в том числе о пересмотре своей заявленной цели... восстановить контроль над Крымом», — пишет газета, текст статьи приводит РИА Новости.
Сам Зеленский ранее заявил CNN, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой.
Американская газета Politico со ссылкой на источники писала, что изменение позиции украинского президента произошло спустя несколько дней после визита на Украину Джейка Салливана.
При этом в октябре Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.