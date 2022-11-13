WSJ: США посоветовали Киеву думать о «реалистичных» позициях на переговорах с Москвой

Советник президента США Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, американские чиновники предложили Киеву показать открытость к идее переговоров.

«Два европейских дипломата, ознакомленных с дискуссиями, заявили, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах, в том числе о пересмотре своей заявленной цели... восстановить контроль над Крымом», — пишет газета, текст статьи приводит РИА Новости.

Сам Зеленский ранее заявил CNN, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой.

Американская газета Politico со ссылкой на источники писала, что изменение позиции украинского президента произошло спустя несколько дней после визита на Украину Джейка Салливана.

При этом в октябре Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.