Токаев заявил о наличии требующих переговоров вопросов в отношениях России и Казахстана

Некоторые вопросы в отношениях России и Казахстана требуют переговоров, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров», — приводит РИА Новости слова Токаева на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что речь идёт, в частности, о газовой сфере.

Казахстанский лидер добавил, что сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет продолжать проводить политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем.

Он также сообщил, что Казахстан будет делать всё, для того чтобы защитить российские инвестиции в стране.