Токаев заявил о наличии требующих переговоров вопросов в отношениях России и Казахстана
- РИА Новости
«Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров», — приводит РИА Новости слова Токаева на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Он отметил, что речь идёт, в частности, о газовой сфере.
Казахстанский лидер добавил, что сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет продолжать проводить политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем.
Он также сообщил, что Казахстан будет делать всё, для того чтобы защитить российские инвестиции в стране.