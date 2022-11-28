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Токаев заявил о наличии требующих переговоров вопросов в отношениях России и Казахстана

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Некоторые вопросы в отношениях России и Казахстана требуют переговоров, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Токаев заявил о наличии требующих переговоров вопросов в отношениях России и Казахстана
  • РИА Новости

«Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров», — приводит РИА Новости слова Токаева на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что речь идёт, в частности, о газовой сфере.

Казахстанский лидер добавил, что сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет продолжать проводить политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем.

Он также сообщил, что Казахстан будет делать всё, для того чтобы защитить российские инвестиции в стране.

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