Токаев заявил о готовности рассмотреть вопрос трёхстороннего союза с Россией и Узбекистаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос о трёхстороннем союзе с Россией и Узбекистаном.

«Сегодня говорил Владимир Владимирович о том, что нам нужно создать некий трёхсторонний союз и он собирается позвонить президенту Узбекистана», — приводит РИА Новости слова Токаева на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что ему необходимо вникнуть в данную тему.

«В принципе, мы готовы к этому. Почему бы нет», — добавил казахский лидер.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет продолжать проводить политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем.

Он также сообщил, что Казахстан будет делать всё, для того чтобы защитить российские инвестиции в стране.