Токаев заявил о готовности рассмотреть вопрос трёхстороннего союза с Россией и Узбекистаном
- РИА Новости
«Сегодня говорил Владимир Владимирович о том, что нам нужно создать некий трёхсторонний союз и он собирается позвонить президенту Узбекистана», — приводит РИА Новости слова Токаева на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Он отметил, что ему необходимо вникнуть в данную тему.
«В принципе, мы готовы к этому. Почему бы нет», — добавил казахский лидер.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет продолжать проводить политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем.
Он также сообщил, что Казахстан будет делать всё, для того чтобы защитить российские инвестиции в стране.