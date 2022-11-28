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Путин: Россия высоко ценит визит Токаева в Москву сразу после переизбрания

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Москва высоко ценит то, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первый после переизбрания зарубежный визит совершил в Россию, заявил российский президент Владимир Путин на переговорах с казахстанским коллегой в Кремле.
Путин: Россия высоко ценит визит Токаева в Москву сразу после переизбрания
  • РИА Новости

«Сегодняшний визит имеет особое значение: это первый визит после переизбрания Касым-Жомарта Кемелевича президентом Казахстана, в этом смысле он имеет знаковое значение, подчёркивает особый характер наших отношений... Мы это высоко ценим», — сказал Путин, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет продолжать проводить политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем.

Он также сообщил, что Казахстан будет делать всё, для того чтобы защитить российские инвестиции в стране.

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