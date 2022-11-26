Токаев: Казахстан продолжит политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем

Казахстан будет продолжать проводить политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства с соседними государствами — Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», — цитирует его РИА Новости.

26 ноября победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принёс присягу и вступил в должность главы государства.

28 ноября он прилетит в Россию и обсудит с российским президентом Владимиром Путиным двусторонние отношения.