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Токаев: Казахстан продолжит политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем

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Казахстан будет продолжать проводить политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Токаев: Казахстан продолжит политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем
  • РИА Новости

«Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства с соседними государствами — Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», — цитирует его РИА Новости.

26 ноября победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принёс присягу и вступил в должность главы государства.

28 ноября он прилетит в Россию и обсудит с российским президентом Владимиром Путиным двусторонние отношения.

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