Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана

Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принёс присягу и вступил в должность главы государства.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — цитирует его РИА Новости.

Церемония прошла во Дворце независимости.

В зале присутствовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, члены правительства, а также депутаты парламента и дипломатический корпус.

22 ноября стало известно, что на досрочных выборах президента республики Токаев набрал 81,31% голосов.