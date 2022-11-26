Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана
- РИА Новости
«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — цитирует его РИА Новости.
Церемония прошла во Дворце независимости.
В зале присутствовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, члены правительства, а также депутаты парламента и дипломатический корпус.
22 ноября стало известно, что на досрочных выборах президента республики Токаев набрал 81,31% голосов.