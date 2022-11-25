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Токаев 28 ноября прилетит в Россию и обсудит с Путиным двусторонние отношения

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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений.
Токаев 28 ноября прилетит в Россию и обсудит с Путиным двусторонние отношения
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«28 ноября по приглашению Владимира Путина Россию посетит президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Это будет его первый официальный зарубежный визит после переизбрания на должность главы государства по итогам состоявшихся 20 ноября досрочных выборов», — говорится в заявлении.

В ходе переговоров лидеры двух стран намерены обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

22 ноября стало известно, что на досрочных выборах президента республики Токаев набрал 81,31% голосов.

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