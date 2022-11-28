Токаев: Казахстан будет делать всё для защиты российских инвестиций в стране

Казахстан будет делать всё, для того чтобы защитить российские инвестиции в стране, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, российские инвестиции в Казахстан увеличиваются с каждым годом.

«И мы будем делать всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику», — сказал Токаев в ходе обращения к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге.

Он добавил, что странам нужно ускорить модернизацию логистических цепочек.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет продолжать проводить политику стратегического сотрудничества с Россией и Китаем.