Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя желание советника офиса президента Украины Михаила Подоляка выйти в прямой эфир из Ялты, напомнил ему, что это можно организовать, но «прямо из СИЗО».

«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», — написал Медведев в Twitter.

Как пишет украинский портал Liga, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее выразил желание оказаться в Крыму к концу мая 2023 года.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Как писало американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, администрация Владимира Зеленского разрабатывает план, нацеленный на «захват Крыма».

Вместе с этим, как сообщил The Wall Street Journal, советник президента США Джейк Салливан в ходе последней встречи с Зеленским предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

В МИД России отмечали, что линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.