В Минобороны Австрии заявили, что без западной помощи Украина вскоре погрузится в темноту

Без западной помощи Украина через несколько недель может погрузиться в темноту, заявил в интервью ZDF военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

«Если здесь не будет развёрнута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту», — заявил он.

Райснер пояснил, что Украина оказалась уязвима к ударам по инфраструктуре в ходе конфликта.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 23 ноября, все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.

Во всех регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о развёртывании более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» в стране на случай блэкаута.