В Минобороны Австрии заявили, что без западной помощи Украина вскоре погрузится в темноту
«Если здесь не будет развёрнута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту», — заявил он.
Райснер пояснил, что Украина оказалась уязвима к ударам по инфраструктуре в ходе конфликта.
Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 23 ноября, все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.
Во всех регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о развёртывании более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» в стране на случай блэкаута.