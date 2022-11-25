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Украинские СМИ рассказали о пустых полках в продуктовых магазинах Киева

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Украинское издание «СТРАНА.ua» рассказало о пустых полках в продуктовых магазинах Киева. 
Украинские СМИ рассказали о пустых полках в продуктовых магазинах Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В сообщении в Telegram-канале издания говорится, что местные паблики в соцсетях публикуют видео, на которых показаны пустые полки и очереди в магазинах Киева.

Также издание заявило, что в Киеве и Киевской области в супермаркетах раскупили все хлебобулочные изделия.

«На полках отдельных магазинов вообще ничего нет, кроме лавашей, да и то не везде», — отмечается в сообщении.

Ранее украинская энергопоставляющая компания YASNO, входящая в энергохолдинг ДТЭК, заявила, что аварийные отключения электроэнергии начались в Киеве.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал выпрашивать у Запада дизельное топливо и газ для компенсации дефицита электроэнергии.

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