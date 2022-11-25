Украинские СМИ рассказали о пустых полках в продуктовых магазинах Киева
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В сообщении в Telegram-канале издания говорится, что местные паблики в соцсетях публикуют видео, на которых показаны пустые полки и очереди в магазинах Киева.
Также издание заявило, что в Киеве и Киевской области в супермаркетах раскупили все хлебобулочные изделия.
«На полках отдельных магазинов вообще ничего нет, кроме лавашей, да и то не везде», — отмечается в сообщении.
Ранее украинская энергопоставляющая компания YASNO, входящая в энергохолдинг ДТЭК, заявила, что аварийные отключения электроэнергии начались в Киеве.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский начал выпрашивать у Запада дизельное топливо и газ для компенсации дефицита электроэнергии.