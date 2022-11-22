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В ДНР заявили, что Киев пытается легитимизировать расстрел пленных для лояльности США

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На Украине пытаются выставить виновными российских военнопленных, расстрелянных ВСУ в Макеевке, чтобы сохранить лояльность со стороны США и Европы, заявил глава Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман.
В ДНР заявили, что Киев пытается легитимизировать расстрел пленных для лояльности США
  • AP
  • © LIBKOS

«Расстрел Украиной военнопленных стал прекрасным поводом откреститься от Украины, за что сразу ухватились европейские политики... В этой ситуации Украине необходимо максимально легитимизировать данный расстрел, чтобы сохранить участие европейских и американских сил», — цитирует его ТАСС.

Кофман напомнил, что такой попыткой уже был ракетный обстрел Польши, однако она оказалась провальной.

По словам политиков, опубликованное видео с расстрелом военнопленных демонстрирует, что они готовы были сдаться.

«Факт остаётся фактом: мы видим видео, на котором лежат российские солдаты, живые, выходят, ложатся в определённом порядке, и видим видео, где они в том же порядке лежат убитые. Соответственно, говорить о том, что это была провокация, что солдаты вскочили, схватили оружие, не приходится», — заключил он.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

В посольстве России в Соединённых Штатах заявили, что власти США, покрывая преступления Киева, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине.

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