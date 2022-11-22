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Посольство: США способствуют укреплению чувства безнаказанности неонацистов на Украине

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В посольстве России в Соединённых Штатах заявили, что власти США, покрывая преступления Киева, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине.

В посольстве отметили, что расстрел российских военных является «грубейшим нарушением» Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

«Неужели непонятно, что США, покрывая безумства украинских бандитов, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине», — сказано в Telegram-канале посольства.

В сообщении также подчёркивается, что украинские пленные содержатся в «полном соответствии» с требованиями международного гуманитарного права.

19 ноября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона распространила в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо на имя генсека организации Антониу Гутерреша о новых фактах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.

21 ноября американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак сообщила, что Соединённые Штаты внимательно следят за сообщениями о расправе украинских националистов над российскими военнопленными.

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