Узнать больше

Politico: Украина предупредила Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики

Короткая ссылка
Украинские власти предупредили западных партнёров о возможной нехватке компонентов для восстановления отопления и электроснабжения.
Politico: Украина предупредила Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Киев сообщил Западу о возможном усилении российских атак на свою энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни.

«Украинское правительство предупреждает западных союзников, что... у Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для восстановления энергетической инфраструктуры Украина нуждается в генераторах, трубах, пневмораспределителях и других деталях.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России во вторник, 15 ноября, нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

«Укрэнерго» призвала украинцев подготовиться к длительным аварийным отключениям света.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить