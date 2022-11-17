Politico: Украина предупредила Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, Киев сообщил Западу о возможном усилении российских атак на свою энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни.
«Украинское правительство предупреждает западных союзников, что... у Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для восстановления энергетической инфраструктуры Украина нуждается в генераторах, трубах, пневмораспределителях и других деталях.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России во вторник, 15 ноября, нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
«Укрэнерго» призвала украинцев подготовиться к длительным аварийным отключениям света.