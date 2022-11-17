Politico: Украина предупредила Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики

Украинские власти предупредили западных партнёров о возможной нехватке компонентов для восстановления отопления и электроснабжения.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Киев сообщил Западу о возможном усилении российских атак на свою энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни.

«Украинское правительство предупреждает западных союзников, что... у Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для восстановления энергетической инфраструктуры Украина нуждается в генераторах, трубах, пневмораспределителях и других деталях.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России во вторник, 15 ноября, нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

«Укрэнерго» призвала украинцев подготовиться к длительным аварийным отключениям света.