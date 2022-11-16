«Укрэнерго» призвало украинцев подготовиться к длительным аварийным отключениям света

Жителей Украины призвали подготовиться к более длительным аварийным отключениям электроэнергии.

Об этом заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения», — говорится в сообщении в Telegram.

Украинцев призвали запастись водой и заблаговременно зарядить мобильные устройства.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России во вторник, 15 ноября, нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.