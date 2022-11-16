Узнать больше

«Укрэнерго» призвало украинцев подготовиться к длительным аварийным отключениям света

Короткая ссылка
Жителей Украины призвали подготовиться к более длительным аварийным отключениям электроэнергии.
«Укрэнерго» призвало украинцев подготовиться к длительным аварийным отключениям света
  • РИА Новости

Об этом заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения», — говорится в сообщении в Telegram.

Украинцев призвали запастись водой и заблаговременно зарядить мобильные устройства.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России во вторник, 15 ноября, нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить