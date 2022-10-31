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Песков заявил, что к срыву зерновой сделки привели действия украинских властей

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Украинская сторона своими действиями привела к срыву зерновой сделки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что к срыву зерновой сделки привели действия украинских властей
  • globallookpress.com
  • © Nina Lyashonok

«Обострение конфликта, собственно, вы видите, — действия украинской стороны. Вы видите, что именно этими действиями украинская сторона и шла к срыву этой сделки», — заявил Песков.

По его словам, украинские власти стремились подорвать атмосферу доверия и гарантированной безопасности.

«Здесь именно надо исходить из того, что это действия украинской стороны, известные действия, совсем недавние, привели к тому, что сделка под угрозой», — заключил Песков.

Он также отметил, что реализация зерновой сделки без участия России вряд ли возможна.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

В Совместном координационном центре сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Чёрном море в понедельник, 31 октября, в рамках зерновой инициативы.

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