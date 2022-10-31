Песков: зерновая сделка без участия России вряд ли реализуема

Реализация зерновой сделки без участия России вряд ли возможна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый», — заявил Песков.

Он отметил, что пока не может назвать условия Москвы для возможного продолжения зерновой сделки.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

В Совместном координационном центре сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Чёрном море в понедельник, 31 октября, в рамках зерновой инициативы.