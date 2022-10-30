МО России: один из атаковавших корабли ЧФ БПЛА мог быть запущен из «зернового коридора»

Один из беспилотников, которые использовались для атаки против кораблей Черноморского флота и гражданских судов у Севастополя, мог быть запущен из зоны безопасности «зернового коридора», сообщает Минобороны России.

«Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море», — говорится в сообщении военного ведомства.

Согласно мнению специалистов, это может говорить о том, что данный БПЛА был запущен с одного из судов, используемых Киевом или странами Запада для вывоза сельхозпродукции с Украины.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.