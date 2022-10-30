Узнать больше

МО России: один из атаковавших корабли ЧФ БПЛА мог быть запущен из «зернового коридора»

Короткая ссылка
Один из беспилотников, которые использовались для атаки против кораблей Черноморского флота и гражданских судов у Севастополя, мог быть запущен из зоны безопасности «зернового коридора», сообщает Минобороны России.
МО России: один из атаковавших корабли ЧФ БПЛА мог быть запущен из «зернового коридора»
  • РИА Новости

«Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море», — говорится в сообщении военного ведомства.

Согласно мнению специалистов, это может говорить о том, что данный БПЛА был запущен с одного из судов, используемых Киевом или странами Запада для вывоза сельхозпродукции с Украины.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить