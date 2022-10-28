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Небензя: Россия на заседании СБ ООН подняла вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы»

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Россия на закрытом заседании Совета Безопасности ООН подняла вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы».

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«На втором заседании, которое проходило в закрытом формате, мы обсуждали вопросы, которые поднимались ранее, это не секрет», — цитирует Небензю ТАСС.

Он рассказал, что российская сторона подняла вопрос о «возможной подготовке киевским режимом «грязной бомбы» для применения на Украине».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о попытках киевского режима замести следы создания «грязной бомбы».

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведут проверку двух объектов на территории Украины в связи с информацией о возможной разработке «грязной бомбы».

Как сообщила в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Россия призывает Запад повлиять на Киев для отказа от авантюры с возможным применением «грязной бомбы». 

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.

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