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В МАГАТЭ пообещали предоставить результаты проверок по «грязной бомбе» на Украине

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведут проверку двух объектов на территории Украины в связи с информацией о возможной разработке «грязной бомбы».

«Сегодня генеральный директор Гросси вновь заявил, что инспекторы МАГАТЭ на этой неделе проведут проверку в двух пунктах на Украине после письменного запроса правительства Украины направить туда группы инспекторов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что цель визита — обнаружить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы, связанные с разработкой «грязных бомб».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о попытках киевского режима замести следы создания «грязной бомбы».

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