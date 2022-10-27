В МАГАТЭ пообещали предоставить результаты проверок по «грязной бомбе» на Украине

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведут проверку двух объектов на территории Украины в связи с информацией о возможной разработке «грязной бомбы».

«Сегодня генеральный директор Гросси вновь заявил, что инспекторы МАГАТЭ на этой неделе проведут проверку в двух пунктах на Украине после письменного запроса правительства Украины направить туда группы инспекторов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что цель визита — обнаружить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы, связанные с разработкой «грязных бомб».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о попытках киевского режима замести следы создания «грязной бомбы».