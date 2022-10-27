Путин заявил о попытках Киева замести следы создания «грязной бомбы»

Президент России Владимир Путин заявил о попытках киевского режима замести следы создания «грязной бомбы».

Об этом он сказал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас киевские власти делают всё для того, чтобы замести следы этой подготовки (по созданию «грязной бомбы». — RT). Они работают над этим», — сказал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров с главой Минобороны Китая Вэй Фэнхэ довёл до него озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

23 октября глава Минобороны России также провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».