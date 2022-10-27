Путин заявил о попытках Киева замести следы создания «грязной бомбы»
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Об этом он сказал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Сейчас киевские власти делают всё для того, чтобы замести следы этой подготовки (по созданию «грязной бомбы». — RT). Они работают над этим», — сказал он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров с главой Минобороны Китая Вэй Фэнхэ довёл до него озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
23 октября глава Минобороны России также провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.
В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».