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Путин заявил о попытках Киева замести следы создания «грязной бомбы»

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Президент России Владимир Путин заявил о попытках киевского режима замести следы создания «грязной бомбы».
Путин заявил о попытках Киева замести следы создания «грязной бомбы»
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас киевские власти делают всё для того, чтобы замести следы этой подготовки (по созданию «грязной бомбы». — RT). Они работают над этим», — сказал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров с главой Минобороны Китая Вэй Фэнхэ довёл до него озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

23 октября глава Минобороны России также провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

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