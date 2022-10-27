МИД России призвал Запад повлиять на Киев для отказа от авантюры с «грязной бомбой»

Россия призывает Запад повлиять на Киев для отказа от авантюры с возможным применением «грязной бомбы». Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы призываем Запад повлиять на своих украинских подопечных отказаться от этой опаснейшей авантюры. И не только этой, но и всех тех шагов, мероприятий и действий, которые сопряжены с ядерным шантажом», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что целью затеваемой провокации является возложение на Россию ответственности за якобы применение ею оружия массового поражения и организация массовой антироссийской кампании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что известно о планах Киева использовать для провокаций «грязную бомбу».

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.