Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание Путина о готовности к переговорам

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве передал ему послание российского лидера Владимира Путина о готовности к переговорам.

«Вчера я был в России с президентом Путиным, который меня попросил передать вам сообщение, поговорить с вами... Он мне сказал: «Я готов к переговорам с президентом Зеленским», — цитирует Эмбало РИА Новости.

В свою очередь, Зеленский, комментируя послание Путина, назвал его спланированной риторикой, направленной на россиян и пророссийски настроенных граждан.

«Желание российского президента говорить, я думаю, что это не больше, чем спланированная риторика, которая должна сработать на его внутреннюю аудиторию и аудиторию тех государств, которые ещё не изолировали политику между своим государством и государством под названием Россия», — сказал украинский лидер.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин назвал позитивным сигналом готовность России к диалогу по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России относительно урегулирования ситуации на Украине.