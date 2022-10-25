Дипломат Воронцов заявил, что НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией
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По словам Воронцова, которые приводит ТАСС, поставка Киеву оружия не только приближает альянс к столкновению с Россией, но и затягивает конфликт и приводит к новым жертвам среди мирного населения.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».
Также он заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.