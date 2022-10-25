Дипломат Воронцов заявил, что НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией

Североатлантический альянс приближается к опасной черте прямого столкновения с Россией, продолжая поставки вооружения Украине. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов.

По словам Воронцова, которые приводит ТАСС, поставка Киеву оружия не только приближает альянс к столкновению с Россией, но и затягивает конфликт и приводит к новым жертвам среди мирного населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».

Также он заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.