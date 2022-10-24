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Гросси: специалисты МАГАТЭ проинспектируют два ядерных объекта по запросу Киева

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Специалисты МАГАТЭ посетят с инспекцией два ядерных объекта по запросу Киева. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

Заявление Гросси распространило МАГАТЭ.

«МАГАТЭ готовит визит на эти объекты в ближайшие дни», — цитирует его ТАСС. 

Он добавил, что целью поездки специалистов будет обнаружение «любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси решил отправить на Украину экспертов после заявления России о создании Киевом «грязной бомбы».

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

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