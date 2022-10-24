МИД Украины: Гросси отправит на Украину экспертов после сообщений о «грязной бомбе»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своих соцсетях заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси решил отправить на Украину экспертов после заявления России о создании Киевом «грязной бомбы».

«Во время разговора по телефону с Гросси я официально пригласил МАГАТЭ в экстренном порядке направить экспертов на мирные объекты на Украине… Он согласился... Нам нечего скрывать», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что говорил о российских заявлениях по поводу разрабатываемой Украиной «грязной бомбы».

23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

Как сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на источники, киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.