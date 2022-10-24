Минобороны России: подрыв Киевом «грязной бомбы» может значительно загрязнить местность
«Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведёт к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров», — говорится в заявлении.
23 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.
В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».
Как сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на источники, киевские власти готовят на территории Украины провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.