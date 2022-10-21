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Украинский военнопленный: Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией

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Запад считает украинские власти неспособными командовать войсками, рассказал украинский военнопленный Виталий Катранич.

«Командир нам говорил, что говорят, что наши неспособны управлять армией, что помогает Америка нам», — цитирует его РИА Новости.

Катранич отметил, что по этой причине управление возлагалось на иностранных генералов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западное командование из Киева руководит действиями украинских военных.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны пытаются реализовать планы по уничтожению России руками украинцев.

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