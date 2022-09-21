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Шойгу: западное командование из Киева руководит действиями украинских военных

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Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что западное командование из Киева руководит действиями украинских военных.
Шойгу: западное командование из Киева руководит действиями украинских военных
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

Он подчеркнул, что украинские военные и официальный Киев полностью подконтрольны западным инструкторам и кураторам.

«Последняя группа, которая прибыла, и бывших военнослужащих, и действующих военнослужащих, — 150 человек. Это фактически полностью западное командование сидит в Киеве, которое руководит всеми этими вещами, операциями», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.

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