Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что западное командование из Киева руководит действиями украинских военных.

Он подчеркнул, что украинские военные и официальный Киев полностью подконтрольны западным инструкторам и кураторам.

«Последняя группа, которая прибыла, и бывших военнослужащих, и действующих военнослужащих, — 150 человек. Это фактически полностью западное командование сидит в Киеве, которое руководит всеми этими вещами, операциями», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шойгу заявил об идущем вооружённом конфликте между Россией и коллективным Западом на Украине.