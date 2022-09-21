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Матвиенко: Запад пытается реализовать планы по уничтожению России руками украинцев

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны пытаются реализовать планы по уничтожению России руками украинцев.
Матвиенко: Запад пытается реализовать планы по уничтожению России руками украинцев
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

Об этом она сказала, открывая первое заседание осенней парламентской сессии.

«Коллективный Запад, НАТО руками украинцев стали реализовывать свои планы практически по уничтожению России, отмены всего русского, разрушению нашей экономики, уже открыто рассуждают, что Россию нужно покорить и расчленить на части», — цитирует её ТАСС.

Она выразила сожаление в связи с тем, что украинцы «поддались массированной обработке, антироссийскому зомбированию, фальсификации истории, навязанным чужеродным ценностям».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западное командование из Киева руководит действиями украинских военных.

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