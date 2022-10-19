Власти Молдавии не исключили суда с «Газпромом» в случае прекращения поставок

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV не исключила, что молдавская сторона может инициировать судебное дело с «Газпромом», если российская компания прекратит поставки.

По словам Гаврилицы, которые приводит РИА Новости, Молдавия намерена оспаривать возможное решение в суде, если оно будет принято по «политическим», а не «коммерческим» мотивам.

Ранее вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что молдавские власти приняли решение о предоставлении кредита «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя рассчитаться с «Газпромом».

4 октября «Газпром» напомнил, что «Молдовагаз» в течение года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за газ.

Российская компания отметила, что имеет право на полное прекращение поставок Молдавии, если Кишинёв нарушит обязательства по оплате газа до 20 октября.