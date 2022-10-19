Токаев: в Казахстане вскоре предстанут перед судом совершившие госизмену в январе лица

В Казахстане лица, совершившие государственную измену во время январских беспорядков, вскоре предстанут перед судом, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Атинской области.

«В скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших её, будет продолжено», — цитирует Токаева ТАСС.

В марте Токаев заявил о попытке захвата власти в Казахстане в январе «внешними и внутренними врагами».

Как стало известно в феврале, после январских беспорядков в стране расследуют 15 дел о госизмене и попытках захвата власти.

В частности, были арестованы экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд.