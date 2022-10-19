Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Врублевского
«Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», — цитирует РИА Новости текст указа.
Как заявили в МИД России, ранее Москве было обещано, что «бандеровский эмиссар» Пётр Врублевский, призывавший «убить как можно больше русских», безвозвратно покинет Казахстан, однако после он объявился в столице республики.
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины в республике.
Также он сообщил, что от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане.