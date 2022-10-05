МИД Казахстана заявил, что кандидатура нового посла Украины находится на рассмотрении

Официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров заявил, что кандидатура нового посла Украины в Казахстане находится на рассмотрении во внешнеполитическом ведомстве.

«В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане», —цитирует его ТАСС.

Смадияров добавил, что у Казахстана и Украины «есть полное взаимопонимание по этому вопросу».

Также в МИД Казахстана считают, что тональность комментария официального представителя российского МИД Марии Захаровой касательно посла Украины в республике «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнёров».

Он заявил о намерении МИД Казахстана вызвать посла России 5 октября для разговора.

Как заявили накануне в МИД России, ранее Москве было обещано, что «бандеровский эмиссар» Пётр Врублевский безвозвратно покинет Казахстан, однако сейчас он вновь объявился в столице республики и посещает дипломатические приёмы в качестве главы дипмиссии.

В связи с этим 4 октября в МИД России был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев. Ему было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских».