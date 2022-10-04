МИД России вызвал посла Казахстана из-за «бандеровского эмиссара» Врублевского

Россия рассчитывает, что Казахстан навсегда вышлет из страны украинского посла Петра Врублевского, который «отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских», заявили в российском МИД.

Как сообщили в ведомстве, ранее Москве было обещано, что «бандеровский эмиссар» безвозвратно покинет Казахстан, однако сейчас он вновь объявился в столице республики и посещает дипломатические приёмы в качестве главы дипмиссии.

Министерство напомнило, что украинский посол своими словами нарушил законы страны пребывания, предусматривающие ответственность за подрыв межнационального согласия.

По этой причине 4 октября в МИД России был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев. Ему было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских».

В свою очередь МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за его высказываний о русских.

Позже Врублевский извинился за свои высказывания.