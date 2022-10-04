военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД России вызвал посла Казахстана из-за «бандеровского эмиссара» Врублевского

Короткая ссылка
Россия рассчитывает, что Казахстан навсегда вышлет из страны украинского посла Петра Врублевского, который «отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских», заявили в российском МИД.
МИД России вызвал посла Казахстана из-за «бандеровского эмиссара» Врублевского
  • РИА Новости

Как сообщили в ведомстве, ранее Москве было обещано, что «бандеровский эмиссар» безвозвратно покинет Казахстан, однако сейчас он вновь объявился в столице республики и посещает дипломатические приёмы в качестве главы дипмиссии.

Министерство напомнило, что украинский посол своими словами нарушил законы страны пребывания, предусматривающие ответственность за подрыв межнационального согласия.

По этой причине 4 октября в МИД России был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев. Ему было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских».

В свою очередь МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за его высказываний о русских.

Позже Врублевский извинился за свои высказывания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить