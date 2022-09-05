Посол Украины в Казахстане извинился за свои высказывания о русских
- РИА Новости
«Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принёс свои извинения», — цитирует Смадиярова РИА Новости.
По его словам, украинский посол объяснил свои слова повышенным эмоциональным состоянием.
Также представитель казахстанского внешнеполитического ведомства заявил, что Врублевский в настоящее время находится в отпуске.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова посла Украины в Казахстане о русских служат доказательством античеловеческой сущности киевского режима.
В свою очередь, МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за его высказываний о русских.