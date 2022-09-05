Посол Украины в Казахстане извинился за свои высказывания о русских

Посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский извинился за свои высказывания о русских. Об этом рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

«Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принёс свои извинения», — цитирует Смадиярова РИА Новости.

По его словам, украинский посол объяснил свои слова повышенным эмоциональным состоянием.

Также представитель казахстанского внешнеполитического ведомства заявил, что Врублевский в настоящее время находится в отпуске.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова посла Украины в Казахстане о русских служат доказательством античеловеческой сущности киевского режима.

В свою очередь, МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за его высказываний о русских.