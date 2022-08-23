МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за его высказываний о русских

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины в Нур-Султане Петру Врублевскому из-за его высказываний о русских.

Отмечается, что 23 августа Врублевский был вызван в казахстанский МИД.

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

В заявлении добавляется, что подобные действия не должны наносить урон дружественным отношениям между странами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских». По её словам, такое может говорить только посол террористического режима.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского.