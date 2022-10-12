Посол России в Казахстане заявил, что посол Украины должен скоро покинуть республику

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что украинский посол Пётр Врублевский имеет в Казахстане нежелательный статус и должен уехать в ближайшее время.

«Как заявил пресс-секретарь казахстанского МИД, Врублевский имеет нежелательный статус... каких-либо встреч в МИД и других ведомствах его не планируется. Фактически он стал нерукопожатным человеком», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что назначен временный поверенный Украины в Казахстане, рассматривается кандидатура другого гражданина Украины, который в будущем должен занять пост посла страны.

Бородавкин добавил, что Врублевский «уедет в ближайшее время».

Как заявили в МИД России, ранее Москве было обещано, что «бандеровский эмиссар» Пётр Врублевский, призывавший «убить как можно больше русских», безвозвратно покинет Казахстан, однако после он объявился в столице республики.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины в республике.

Также он сообщил, что от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане.