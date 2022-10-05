МИД Казахстана: Врублевский покинет республику после назначения нового посла Украины 

Украинский посол Пётр Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины в республике. Об этом заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

«Въезд ему никто не запрещал и не будет запрещать, он покинет страну, когда будет назначен новый посол», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил, что от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане.

Как заявили накануне в МИД России, ранее Москве было обещано, что «бандеровский эмиссар» Пётр Врублевский безвозвратно покинет Казахстан, однако сейчас он вновь объявился в столице республики и посещает дипломатические приёмы в качестве главы дипмиссии.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Врублевского о том, что «нужно убить как можно больше русских».