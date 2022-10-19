В ЛНР заявили об обстреле Попасной из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли город Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР) из РСЗО HIMARS, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено две ракеты.

Ранее в американской военно-промышленной компании Lockheed Martin сообщили о намерениях нарастить производство поставляемых Украине и другим союзникам США вооружений, включая ПЗРК Javelin и РСЗО HIMARS.

Представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что США также рассчитывают в ближайшее время передать Украине первые комплексы NASAMS.