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Рейд «группы Вагнера» позволил занять новые позиции на лисичанском направлении

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Операция разведчиков «группы Вагнера» позволила занять новые позиции на лисичанском направлении, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что была проведена разведка трёх баз отдыха и прилегающей лесополосы.

«До противника метров 250, может быть, 300. В следующей посадке они стоят», — заявил один из участников операции.

Ранее стало известно, что в результате наступательных действий российских войск был освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские войска отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях.

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