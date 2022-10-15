Рейд «группы Вагнера» позволил занять новые позиции на лисичанском направлении

Операция разведчиков «группы Вагнера» позволила занять новые позиции на лисичанском направлении, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что была проведена разведка трёх баз отдыха и прилегающей лесополосы.

«До противника метров 250, может быть, 300. В следующей посадке они стоят», — заявил один из участников операции.

Ранее стало известно, что в результате наступательных действий российских войск был освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские войска отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях.