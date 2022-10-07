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Совбез Чечни: «Ахмат», НМ ЛНР и группа «Вагнера» заняли оборонительный рубеж у Спорного

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Бойцы отряда спецназа «Ахмат» совместно с корпусом Народной милиции ЛНР и группой «Вагнера» заняли стратегически важный оборонительный рубеж в районе населённого пункта Спорное.

Об этом заявил секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов.

«Наши бойцы совместно со Вторым армейским корпусом (Народной милиции ЛНР) и «музыкантами» («Группа Вагнера») каждый день потихоньку наступают в направлении противника, отжимаем некоторые участки фронта», — приводит его слова РИА Новости.

Алаудинов рассказал, что бойцы заняли важный оборонительный рубеж в районе Спорного.

Ранее стало известно, что в результате наступательных действий российских войск был освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские войска отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР, которая является высшей наградой республики.

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