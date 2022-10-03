Глава ДНР Пушилин наградил Кадырова звездой Героя республики

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР, которая является высшей наградой республики.

«С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звезду Героя Донецкой Народной Республики», — написал Пушилин в Telegram.

Пушилин также обратил внимание на установление между ДНР и Чеченской республикой «братских взаимоотношений».

Он подчеркнул, что связи между двумя республиками в будущем будут только укрепляться.

Ранее Кадыров заявил, что отряд бойцов под командованием чеченского командира Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта на Херсонском направлении.

По его словам, у бойцов есть всё, что нужно для выполнения оперативных задач вне зависимости от их сложности и сроков.

Кадыров также сообщал, что в результате действий чеченских спецподразделений укрепрайоны украинских нацформирований сыпятся как карточные домики.