Генерал-майор Михайлов: удар по грузовым поездам на Украине лишит её западного оружия
Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.
«На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где «переобуваются» поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передаёт Запад», — подчеркнул Михайлов.
Михайлов также выразил уверенность, что российские массированные удары по территории Украины сильно ослабили украинскую инфраструктуру.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты и их союзники вплотную подошли к красной линии, продолжая поставки вооружения Украине.