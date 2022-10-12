Генерал-майор Михайлов: удар по грузовым поездам на Украине лишит её западного оружия

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов выразил уверенность, что удар по пунктам замены колёсных пар грузовых поездов на Украине лишит украинские власти поставок техники и вооружения с Запада.

Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

«На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где «переобуваются» поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передаёт Запад», — подчеркнул Михайлов.

Михайлов также выразил уверенность, что российские массированные удары по территории Украины сильно ослабили украинскую инфраструктуру.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты и их союзники вплотную подошли к красной линии, продолжая поставки вооружения Украине.