Захарова прокомментировала сообщение об объявлении её в розыск со стороны СБУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила её в розыск.

«Меня искать не надо. Я в Telegram. И со мной 500 тыс. человек», — заявила Захарова в беседе с РИА Новости.

Украинская сторона инкриминирует Захаровой «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным преследованием Медведева со стороны СБУ.