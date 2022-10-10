Захарова прокомментировала сообщение об объявлении её в розыск со стороны СБУ
- РИА Новости
«Меня искать не надо. Я в Telegram. И со мной 500 тыс. человек», — заявила Захарова в беседе с РИА Новости.
Украинская сторона инкриминирует Захаровой «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным преследованием Медведева со стороны СБУ.