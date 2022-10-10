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СБУ объявила в розыск зампреда российского Совбеза Медведева

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
СБУ объявила в розыск зампреда российского Совбеза Медведева
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД Украины.

Ранее Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на полноценный демонтаж политического режима Украины, потому что в нынешней конфигурации он будет представлять постоянную угрозу России.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что дело о подрыве на Крымском мосту заведено по статье «Терроризм».

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