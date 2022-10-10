СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Захарову
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД Украины.
Украинская сторона инкриминирует Захаровой «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным преследованием Медведева со стороны СБУ.