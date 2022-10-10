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Глава СК России поручил возбудить дело по факту преследования Медведева со стороны СБУ

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным преследованием зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева со стороны Службы безопасности Украины.
Глава СК России поручил возбудить дело по факту преследования Медведева со стороны СБУ
  • © СК РФ

Отмечается, что дело возбуждено в отношении должностных лиц СБУ в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности Медведева.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск Медведева.

В свою очередь, зампред российского Совбеза выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на полноценный демонтаж политического режима Украины, потому что в нынешней конфигурации он будет представлять постоянную угрозу России.

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